Großbrand am Jungfernstieg: Eine Frau kommt in Haldensleben ums Leben
Feuer in Reihenhaus Frau stirbt bei Hausbrand in Haldensleben

Ein Reihenhaus in Haldensleben gerät in Brand. Ein 80-Jähriger entkommt den Flammen, doch für die 74-jährige Bewohnerin kommt jede Hilfe zu spät.

Von dpa 09.10.2025, 08:57
Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Haldensleben stirbt eine 74-Jährige – die Ursache des Feuers ist noch unklar. (Symbolbild)
Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Haldensleben stirbt eine 74-Jährige – die Ursache des Feuers ist noch unklar. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Haldensleben - Eine 74 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in einem Reihenhaus im Landkreis Börde am frühen Morgen gestorben. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Jungfernstieg in Haldensleben aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das gesamte Haus bereits in Flammen.

Ein 80-jähriger Bewohner konnte sich noch selbst ins Freie retten. Die 74-Jährige wurde dagegen tödlich verletzt – vermutlich durch eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, Nachlöscharbeiten dauern aber an. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.