Bei einem Brand in Zeitz ist eine Frau gestorben. Noch ist unklar, ob es sich um die 86 Jahre alte Bewohnerin handelt.

Frau stirbt bei Hausbrand in Zeitz - Kripo ermittelt

Zeitz - Eine Frau ist bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Zeitz (Burgenlandkreis) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau von Einsatzkräften der Feuerwehr am Montagabend aus dem Haus im Stadtteil Theißen geborgen. Ein Notarzt konnte anschließend nur noch den Tod der Frau feststellen. In dem Haus soll laut Polizei eine 86-Jährige gelebt haben. Ob es sich hierbei um die Verstorbene handelt, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.