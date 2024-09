Frau stirbt in brennender Wohnung in Gotha

Gotha - Feuerwehrleute haben eine tote Frau in einer brennenden Wohnung in Gotha gefunden. Sie sei dort gestorben, teilte die Polizei Gotha mit. Einsatzkräfte retteten demnach am Morgen einen 73-Jährigen schwer verletzt aus derselben Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und brachten ihn ins Krankenhaus.

Mindestens fünf Nachbarn wurden ebenfalls in Sicherheit gebracht, wie es hieß. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 60.000 Euro.