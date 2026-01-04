Ein Auto prallt beim Abbiegen gegen eine Mauer. Rettungskräfte bemühen sich um die Fahrerin. Doch sie stirbt wenig später.

Zittau - Nach einem Autounfall in Zittau ist eine 56 Jahre alte Frau im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fahrerin am Samstagnachmittag nach links auf eine Straße abbiegen. Stattdessen sei sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Die Ursache dafür ist noch unklar.

Die 56-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, alle Wiederbelebungsmaßnahmen nützten jedoch nichts, die Frau starb später.