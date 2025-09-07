Nach einem Unfall mit vielen Verletzten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist eines der Opfer gestorben. Nun wird gegen einen Fahrer ermittelt.

Flecken-Zechlin - Eine 76-jährige Frau ist nach einem schweren Unfall im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gestorben. Sie war am Freitag zusammen mit drei weiteren Insassen eines Wagens in Flecken-Zechlin mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, dadurch geriet er in den Gegenverkehr und es kam zum Crash.

Alle fünf beteiligten Personen wurden schwer verletzt und kamen mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser. Die 76-Jährige starb an ihren schweren Verletzungen.

Bei dem Unfallverursacher wurde nach Polizeiangaben eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren gegen den Mann.