Ein medizinischer Notfall war womöglich der Grund für den schweren Unfall in einem Merseburger Kreisverkehr. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin starb nun an ihren Verletzungen.

Merseburg - Nach dem Zusammenstoß zweier Autos in Merseburg ist eine 51 Jahre alte Frau im Krankenhaus in der Nacht an ihren Verletzungen gestorben. Eine weitere Frau im Alter von 58 Jahren wurde in dem Unfall am Montagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen hätte ein medizinischer Notfall dazu geführt, dass der Wagen der 58-Jährigen in einem Kreisverkehr mit dem Auto der 51-jährigen Fahrerin zusammenstieß. Beide seien vor Ort nicht ansprechbar gewesen, hieß es weiter. Ein Rettungshubschrauber brachte die 51-Jährige in ein Klinikum nach Halle. Die 58-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Autos entstand Polizeiangaben nach ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen laufen.