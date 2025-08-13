Fulda/Chemnitz - Eine 66-jährige Frau aus Sachsen ist auf einem Waldweg im Landkreis Fulda verunglückt. Sie war mit einem Pedelec in der Rhön in Richtung Grabenhöfchen unterwegs - und verlor inmitten des Waldes die Kontrolle über das E-Bike, wie die Polizei mitteilte. Sie stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Bergwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz und bargen die Frau. Die Chemnitzerin wurde nach dem Unfall am Nachmittag in ein Krankenhaus gebracht.