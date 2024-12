Frau verliert an Internetbetrüger mehr als 30.000 Euro

Neuhausen - Eine Frau aus Neuhausen (Spree-Neiße-Kreis) ist Betrugsmaschen in den sozialen Medien aufgegessen und hat nach Polizei-Angaben mehr als 30.000 Euro verloren. Ein Unbekannter habe sie seit Sommer über Internet-Accounts kontaktiert. Mit fadenscheinigen Geschichten habe er die Frau überzeugt, Guthaben-Karten zu kaufen und an ihn weiterzugeben, teilte die Polizei mit. Die Polizei warnt, nicht auf solche Geldgeschäfte mit Unbekannten einzugehen.

In der Prignitz fiel eine Rentnerin nicht auf eine solche Masche rein. Ein bislang Unbekannter habe die 78-Jährige aus Plattenburg aufgefordert, Gutscheinkarten eines App-Stores zu erwerben und die Codes dann an ihn zu übermitteln, so die Polizei. Die Seniorin erstattete Anzeige.