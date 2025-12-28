Das Telefon klingelt - die Bank ist dran. Oder doch nicht? Immer wieder werden arglose Menschen Opfer von Trickbetrügern, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben und so Vertrauen erschleichen.

Die Polizei ermittelt wegen eines telefonischen Trickbetrugs an einer Frau im Saale-Holzland-Kreis (Symbolbild).

Jena - Ein sich als Bankmitarbeiter ausgebender Trickbetrüger hat eine Frau im Saale-Holzland-Kreis um mehr als 10.000 Euro gebracht. Die 68-Jährige aus Lindig sei von ihm telefonisch überredet worden, eine vermeintliche Sicherheitsapp für Umbuchungen zwischen ihren Konten zu installieren, teilte die Polizei mit.

Mehrere von der Frau autorisierte Überweisungen landeten daraufhin kurz vor Weihnachten auf dem Konto des Täters. Die Polizei warnt davor, Zugangsdaten und persönliche Daten am Telefon bekannt zu geben.