Eine Fußgängerin wird in den frühen Morgenstunden auf der Müllerstraße in Berlin-Wedding von einem Wagen erfasst. Die Hintergründe sind noch unklar.

Berlin - Eine Fußgängerin ist in Berlin-Wedding von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden auf der Müllerstraße. Die Frau sei außer Lebensgefahr und werde in einer Klinik behandelt, hieß es weiter. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.