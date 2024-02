Frau will Polizeiauto am Brandenburger Tor anzünden

Berlin - Eine Frau hat am Brandenburger Tor in Berlin versucht, ein Polizeiauto anzuzünden. Sie spritzte am Montagabend eine Flüssigkeit aus einer Flasche gegen das geparkte Auto und zündete sie an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Wachschützer der Polizei bemerkte den Vorfall und löschte die Flammen. Die Frau flüchtete in den U-Bahnhof und entkam.