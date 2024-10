Goslar - Beim Diebstahl von Schokolade in größerem Stil sind zwei Frauen in einem Supermarkt in Goslar erwischt worden. Das Personal hatte nach Angaben der Polizei die beiden 20- und 25-jährigen Frauen aus Berlin dabei beobachtet, wie sie die Süßigkeiten im Wert von rund 320 Euro in einen Kinderwagen luden. An der Kasse wollten die zwei den größten Teil der Ware im Kinderwagen unentdeckt aus dem Laden bringen. Gegen die Frauen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Diebesgut wurde an den Supermarkt zurückgegeben.