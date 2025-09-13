Delmenhorst - Rund Hundert Einsatzkräfte von Zoll, Polizei und Landkreis Oldenburg haben am Freitagabend in Ahlhorn zehn Lokale und Geschäfte kontrolliert. Im Fokus standen vor allem mögliche Verstöße gegen das Schwarzarbeits- sowie Mindestlohngesetz, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. 16 Menschen wurden demnach nach ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt, Unregelmäßigkeiten nicht festgestellt.

Bei der Überprüfung eines Geschäfts entdeckte der Zoll den Angaben nach ein Kilogramm nicht ordnungsgemäß versteuerten Shisha-Tabaks. Die Waren wurden sichergestellt und gegen den Betreiber ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Zudem wurde in zwei weiteren Betrieben unversteuerter Kaffee aus den Niederlanden gefunden, für den die fällige Kaffeesteuer nacherhoben und ein Zollzuschlag festgesetzt wurde. In einem anderen Unternehmen stellten die Einsatzkräfte möglicherweise gefälschte Dokumente sicher, die in einem Tresor aufbewahrt wurden.