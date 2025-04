Wilhelmshaven - Nach mehr als 17 Monaten Seereise wird die deutsche Fregatte „Baden-Württemberg“ an diesem Freitag (10.00 Uhr) zurück in ihrem Heimathafen Wilhelmshaven erwartet. Die Fregatte nahm während ihrer Seereise an mehreren Einsätzen und Übungen teil, wie die Marine mitteilte. Dazu zählten auch Übungen in der geopolitisch wichtigen Indopazifik-Region, wo Deutschland stärker Präsenz zeigen möchte. Zuletzt beteiligte sich das Kriegsschiff am UN-Einsatz Unifil im Mittelmeer.

Die Besatzungen wurden während der Fahrt mehrfach getauscht. Insgesamt legte die Fregatte bei ihrer Seereise nach Angaben der Marine rund 150.000 Kilometer zurück, rechnerisch fast vier Erdumrundungen. Bei der Fahrt im Indopazifik wurde sie vom Versorgungsschiff „Frankfurt am Main“ begleitet, dieses war bereits im Dezember nach Wilhelmshaven zurückgekehrt.