Am 1. Mai soll es richtig warm werden. Und in mehreren Freibädern kann man dann schon schwimmen gehen.

Das Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad) öffnet am 30. April.

Berlin - Als erstes Berliner Freibad startet das Prinzenbad in Kreuzberg heute in die Sommersaison. Das sehr beliebte und jährlich gut besuchte Bad hat dann von 7.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Als Nächstes öffnen am Donnerstag, 1. Mai, die Bäder Am Insulaner, Olympiastadion, Wilmersdorf sowie das Strandbad Wannsee.

Am 3. Mai folgt das Sommerbad Gropiusstadt. Die weiteren Freibäder sind im Laufe des Mai und Anfang Juni dran.

Wegen Sanierungen bleiben die Freibäder in Spandau, Mariendorf und Lichterfelde geschlossen.

Zusätzlich geheizt auf 22 Grad werden in dieser Saison ein Becken in Kreuzberg und im Freibad Wilmersdorf sowie zwei Becken im Sommerbad Seestraße in Wedding.

Andere Bäder sind nur auf die Sonnenwärme angewiesen, zum Teil wird das Wasser dafür durch kilometerlange schwarze Schläuche, die sich erhitzen, geleitet.