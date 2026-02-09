Görlitz - Einige Berufsschulen im Landkreis Görlitz sollen insgesamt mehrere Millionen Euro bekommen, um ihr Bildungsangebot zu verbessern. Rund 7,5 Millionen Euro sollen unter anderem der Ausbildung von Bäckerinnen und Bäckern am Beruflichen Schulzentrum in Görlitz zugutekommen, teilte das Kultusministerium mit. Außerdem soll in Löbau ein Melkroboter angeschafft werden können. Auch die Einrichtungen in Weißwasser und Zittau erhalten demnach Gelder.

Landrat begrüßt Förderung

„Diese Investitionen sorgen dafür, dass die Berufsschulen im Landkreis Görlitz den realen Anforderungen unserer regionalen Betriebe entsprechen“, zeigte sich der Landrat des Kreises, Stephan Meyer (CDU), erfreut. Die Gelder stammen teils aus Mitteln der Europäischen Union. Auch in anderen Regionen Sachsens - unter anderem im Landkreis Nordsachsen und in der Stadt Chemnitz - werden darüber Projekte gefördert. Das Land stellt ebenfalls Gelder bereit.