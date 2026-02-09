Sieben Zugänge, sieben Abgänge: Eintracht Braunschweig baut seinen Kader in diesem Winter massiv um. Nach dem Weggang von Kapitän Sven Köhler könnte noch ein weiterer Spieler folgen.

Braunschweig - Bei Eintracht Braunschweig ist der Weggang von Kapitän Sven Köhler perfekt. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt mitten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zum Grasshopper Club Zürich.

In der Schweiz sind Transfers noch bis zum 16. Februar möglich. Die Braunschweiger kassieren eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich für den ehemaligen Osnabrücker. Wegen Köhlers Wechselwunsch hatte der Kapitän bereits bei den beiden vergangenen Spielen gegen Arminia Bielefeld (2:3) und den Karlsruher SC (1:0) im Kader der Eintracht gefehlt.

„Wir haben die letzten Transfertage genutzt, um uns auf diesen Abgang vorzubereiten und sehen unseren Kader auch ohne Sven gut aufgestellt, um unser Saisonziel zu erreichen“, sagte der Braunschweiger Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Der Tabellen-14. hat seinen Kader damit in diesem Winter massiv umgebaut. Sieben Neuzugängen stehen inklusive Köhler nun sieben Abgänge gegenüber. Möglicherweise verlässt auch Johan Gomez die Eintracht in den nächsten Wochen noch. Dem US-Spieler liegt ein Angebot von Chicago Fire aus der Major League Soccer in Nordamerika vor.