Ein wildfremder Mann taucht plötzlich in einem Klassenchat auf und zeigt sexuelle Handlungen an sich. Die Polizei konnte einen Verdächtigen schnell ermitteln.

Edemissen - Ein Mann hat in einem Video-Gruppenchat mit Schulkindern sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Zweimal soll sich der den Kindern fremde Mann in einen Klassenchat mit rund 30 Kindern im Alter von zehn bis 14 Jahren eingewählt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Opfer sind demnach Schülerinnen und Schüler einer Schule in Edemissen zwischen Braunschweig und Hannover. Die Polizei konnte den in Brandenburg lebenden 66 Jahre alten Verdächtigen wenige Tage nach den beiden Taten ausfindig machen.

Wie genau sich der Mann am vergangenen Freitag und Dienstag in den Gruppenchat einwählte, ist bisher unklar. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nicht um eine Schulsoftware. Der Verdächtige sei auch weder eine Lehrkraft noch ein Elternteil der betroffenen Kinder.

Er soll während der Videochats sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, die die Kinder auch gesehen haben. Die Wohnung des Mannes wurde inzwischen durchsucht. Ergebnisse dazu liegen bisher nicht vor. Ein Polizeisprecher betonte, dass Täter im Internet nicht anonym handeln würden, auch wenn sie dies oft annehmen würden.

Polizei rät: Gespräch mit Kindern suchen

Die Polizei riet Eltern, mit ihren Kindern zu sprechen - vor allem dann, wenn diese von den Vorfällen betroffen seien. „Bitte zögern Sie nicht, bei Bedarf und Notwendigkeit sich Hilfe bei professionellen Institutionen oder Personen zu suchen“, so die Beamten weiter, die nach eigenen Angaben auch mit der Schule der Kinder zusammenarbeiten.