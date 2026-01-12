In dem Verfahren müssen sich erneut zwei Männer aus der rechtsextremen Szene verantworten, die zwei Journalisten aus Göttingen schwer verletzt haben sollen. (Archivbild)

Mühlhausen - Einer der betroffenen Journalisten denkt auch fast acht Jahre später noch häufig an den angeklagten Angriff auf ihn und seinen Kollegen. Das sagte der Mann als Zeuge bei der Fortsetzung des sogenannten Fretterode-Prozesses vor dem Landgericht Mühlhausen. Er und sein Kollege sind Nebenkläger in dem Verfahren.

Es gehe ihm zwar körperlich inzwischen wieder gut, so der Journalist. Allerdings sei er von dem Angriff für immer gezeichnet: „Ich habe halt eine Narbe im Gesicht, die sehe ich jeden Tag, die erinnert mich immer wieder daran.“

Vorwurf: Bei Recherche angegriffen

Der Mann war gemeinsam mit einem weiteren Journalisten im April 2018 in Fretterode in Nordthüringen unterwegs, um zu einem mutmaßlichen Treffen von Rechtsextremisten zu recherchieren. Dabei waren sie massiv angegriffen worden. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat wegen des Übergriffs zwei Rechtsextremisten angeklagt, gegen die in diesem Prozess verhandelt wird. Bei dem Angriff waren nach den bisherigen Ermittlungen neben einem Schraubenschlüssel auch ein Baseballschläger, Pfefferspray und ein Messer eingesetzt worden.

Prozess neu aufgelegt

Eine Kammer des Landgerichts Mühlhausen hatte die beiden angeklagten Rechtsextremisten in einem ersten Prozess 2022 für schuldig befunden, sie aber nur zu geringen Strafen verurteilt. Der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil 2024 wegen erheblicher Rechtsfehler aufgehoben, sodass sich nun eine andere Kammer des Gerichts erneut mit dem Fall befassen muss.