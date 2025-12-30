In Sachsen gaben Eltern ihren Neugeborgenen häufiger die Vornamen Hedda, Wanda, Egon und Kurt als anderswo. Auch sonst liegt die Vorliebe für Vornamen hier nicht ganz Bundestrend.

Ahrensburg/Dresden - Frieda und Matteo sind die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen des Jahrganges 2025 in Sachsen. Dahinter rangieren bei den Mädchen Hannah und Emma und bei den Jungen Emil und Liam. Damit liegen die Eltern in Sachsen nicht ganz im bundesdeutschen Trend, wie aus einer Statistik von Namensexperte Knud Bielefeld hervorgeht. Hier liegen Sophia vor Emma und Emilia sowie Noah vor Matteo und Elias vorn. Der Experte erfasste bundesweit mehr als 260.000 Geburtsmeldungen - etwa 40 Prozent aller in Deutschland geborenen Babys.

Song von Taylor Swift als Inspiration?

Laut Bielefeld zeigt sich die Top 10-Hitliste der Mädchennamen im Vergleich zum Vorjahr wie gewohnt stabil. In einem deutlichen Aufwärtstrend seien die Jungennamen Adam, Anton, Carlo, Emilio, Kian, Leano, Leo, Maleo, Musa und Theodor sowie die Mädchennamen Alia, Amalia, Aurelia, Ayla, Eliana, Helena, Livia, Luna, Nora und Romy. Viele Eltern hätten ihre Tochter auch Ophelia genannt und ließen sich dabei möglicherweise von dem Taylor Swift-Song „The Fate of Ophelia“ inspirieren.

Als „regionaltypische Vornamen“ weist Experte Bielefeld für Sachsen Hedda, Wanda, Egon und Kurt auf. Diese Vornamen würden im Freistaat signifikant häufiger vorkommen als anderswo, hieß es.