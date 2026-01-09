Friedhöfe in Hannover und Lüneburg bleiben wegen des vielen Neuschnee dicht. Was das für geplante Beisetzungen und Besucher bedeutet.

Hannover/Lüneburg - Weil unter starker Schneelast Äste von Bäumen abbrechen können, bleiben Friedhöfe in Hannover und Lüneburg vorerst geschlossen. Mit der vorsorglichen Schließung in Hannover sollten Besucher und Mitarbeiter geschützt werden, wie die Landeshauptstadt mitteilte. „Sobald sich die Wetterlage entspannt und ein sicherer Besuch wieder möglich ist, werden die Friedhöfe wieder für die Öffentlichkeit geöffnet.“ Das sollte voraussichtlich am Montag so weit sein, hieß es.

Auch in Lüneburg sind Friedhöfe von heute an gesperrt. Bereits für heute und Montag geplante Beisetzungen sollten unter größtmöglicher Vorsicht geschehen. „Auf Wunsch der Angehörigen können die Termine verschoben werden“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Hansestadt warnt ebenfalls vor herabfallenden Ästen und mahnt zur Vorsicht.

Wegen der Wetterlage sind auch die städtischen Friedhöfe in Bremerhaven bis einschließlich Sonntag geschlossen. In dieser Zeit werden dort keine Wege und Flächen geräumt, teilte die Stadt mit. Auch vor dem Betreten der öffentlichen Parkanlagen wird gewarnt.