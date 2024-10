Unfall auf dem Zubringer zur A72 zwischen Aue und Hartenstein: Zwei Fahrzeuge prallen frontal ineinander. Erst am Morgen hatte es auf der Autobahn gekracht.

Aue - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einem Autobahnzubringer zur A72 sind fünf Menschen verletzt worden. Unter ihnen sind drei Schwerverletzte, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall passierte am Nachmittag zwischen Aue (Erzgebirgskreis) und Hartenstein (Landkreis Zwickau). Eine 60-jährige Autofahrerin sei in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenspur geraten, dort sei ihr Wagen mit einem anderen Auto frontal zusammengeprallt. In diesem Pkw saßen ein 49 Jahre alter Fahrer, eine 45 Jahre alte Beifahrerin sowie eine Zwölfjährige und eine 16-Jährige.

Die beiden Mädchen wurden leicht verletzt, die drei Erwachsenen aus den Autos erlitten schwere Verletzungen, wie der Sprecher sagte. Alle Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht. Warum die 60 Jahre alte Fahrerin auf der S255 von ihrer Spur abkam, war noch unklar. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Erst am Morgen hatte es auf der A72 einen Unfall gegeben: Zwischen den Anschlussstellen Hartenstein (Landkreis Zwickau) und Stollberg-West (Erzgebirgskreis) kam ein Auto nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die linke Schutzplanke, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und fuhr gegen die Mittelschutzplanke, wie die Chemnitzer Polizei mitteilte. Der Wagen blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Eine 65 Jahre alte Insassin wurde schwer verletzt. Der 39-jährige Fahrer und ein 65-jähriger Beifahrer kamen leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus.

Am Samstagnachmittag hatten sich zwei Männer mit einem Auto an der Abfahrt der A72 bei Treuen (Vogtlandkreis) überschlagen und wurden dabei schwer verletzt. Laut Polizei geriet der Wagen des 35 Jahre alten Fahrers auf regennasser Straße ins Schleudern, prallte gegen einen Leitpfosten und blieb neben der Straße auf dem Dach liegen.