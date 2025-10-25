Ein Mann möchte mit seinem Auto links abbiegen und stößt dabei mit dem Gegenverkehr zusammen. Drei Menschen werden verletzt.

Bei einem Unfall am Freitagabend werden drei Menschen verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. (Symbolbild)

Großenkneten - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Oldenburg sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 35-Jähriger war am Freitagabend in Großenkneten im Ortsteil Amelhausen beim Linksabbiegen mit seinem Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer und die Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs zum Teil schwer verletzt, so die Polizei. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Nähere Angaben zur Unfallursache machten die Ermittler zunächst nicht.