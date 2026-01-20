Frostig kalt, aber die Sonne scheint: Das Wetter lädt in Berlin und Brandenburg zu Winterspaziergängen ein.

Berlin/Potsdam - Ein sonniger Wintertag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Am Dienstagmorgen gibt es noch Frost mit Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Tagsüber ziehen nur wenige Wolkenfelder durch, insgesamt scheint viel die Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal null bis drei Grad.

Frostig kalt wird es auch in der Nacht zum Mittwoch mit Tiefstwerten von minus fünf bis minus zehn Grad. Am Mittwoch selbst wechseln sich Wolken und Sonne ab. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und plus zwei Grad, vor allem im Norden von Brandenburg gibt es leichten Dauerfrost.

Bei klarem Himmel sinken in der Nacht zum Donnerstag die Temperaturen auf minus sechs bis minus zehn Grad. Ähnlich wie an den Vortagen wird das Wetter am Donnerstag heiter und kalt bei maximal minus vier bis plus ein Grad.