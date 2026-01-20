Wer von Leipzig in die Kreisstadt möchte, muss sich den Tag über auf Einschränkungen einstellen. Ein Zug der Linie war mit einem Getriebeschaden auf der Strecke liegen geblieben.

Leipzig - Bahnreisende müssen sich auf der Strecke zwischen Leipzig und Döbeln auf Einschränkungen einstellen. Wegen einer Fahrzeugstörung können etwa einzelne Züge der Regionalbahn (RB) 110 ausfallen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet. Die Hoffnung sei, das Problem am Nachmittag oder Abend behoben zu haben, sagte ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn. Ein Zug der Linie war am Montag mit einem Getriebeschaden auf der Strecke liegen geblieben.