Zum Wochenstart soll es frostig werden in Niedersachsen und Bremen. Und: Es soll Glätte geben.

In Niedersachsen soll es Frost geben.

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen gibt es zum Wochenstart Frost und Glätte auf den Straßen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, sonst wolkig mit Auflockerungen. Regnen soll es nicht. Die Höchstwerte liegen in der Nordwesthälfte zwischen 0 und 4 Grad, in der Südosthälfte bei leichtem Dauerfrost bei 0 bis -3 Grad.

Zum Tagesstart gibt es laut der Vorhersage anfangs mit Ausnahme der Inseln an der Küste leichten Frost um -3, im Binnenland mäßigen Frost um -7, im Oberharz und über Schnee in Südniedersachsen auch strengen Frost bis -12 Grad. Dabei herrsche streckenweise Glättegefahr, vor allem durch Reif.

In der Nacht zum Dienstag soll es laut DWD von Nordwesten zunehmend bedeckt sein und örtlich Sprühregen geben, vereinzelt auch gefrierend. Die Tiefstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen -12 und -7 Grad im Bergland, zwischen -7 und -2 Grad im Tiefland und 2 Grad auf den Inseln. Es gibt schwachen bis mäßigen, auf den Inseln frischen bis starken Südwestwind mit stürmischen Böen.