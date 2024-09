Trotz passabler Erträge bei der Getreideernte: Bauern in Sorge um aktuelle Marktlage (Archivbild)

Auerbach - Nach spätem Frost und Problemen mit Starkregen und Hagel haben Sachsens Bauern dieses Jahr eine passable Getreideernte eingefahren. Doch macht ihnen die aktuelle Marktlage Sorgen. Von „ruinösen Preisen“ sprach Bauernpräsident Torsten Krawczyk bei der Vorstellung der Erntebilanz in Auerbach im Vogtland. Eine Umfrage bei Kollegen habe gezeigt, dass sie entweder wegen hoher Lagerbestände im Handel ihr Getreide kaum verkaufen könnten. Oder die aufgerufenen Preise seien so niedrig, dass sie gar nicht verkaufen wollen, berichtete Krawczyk. Sei für Weizen in der besten Qualität vor zwei Jahren mehr als 300 Euro je Tonne gezahlt worden, seien es zuletzt nur noch 240 Euro gewesen. Tendenz fallend.

„Auch wenn die Erträge regional stark variieren, können wir insgesamt von einer durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittliche Ernte sprechen“, konstatierte Krawczyk. Doch gebe es etwa beim Weizen Einbußen bei der Qualität. Daher könne er oft nicht als Backgetreide, sondern nur als Tierfutter vermarktet werden. Das bedeute geringere Erlöse. Nach letzten Erhebungen des Statistischen Landesamtes wurden im Schnitt 66,6 Dezitonnen Getreide je Hektar vom Feld geholt. Das sei weniger als im Vorjahr, aber mehr als im Bundesschnitt, hieß es.