Berlin und Brandenburg erwarten weiter Frost und Schnee. Besonders kalt wird es im Nordosten Brandenburgs wie der Uckermark.

Berlin/Potsdam - Frost und Schnee: Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt weiter eisig. Zum Mittwoch und Donnerstag klettern die Höchsttemperaturen jedoch wieder über null Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Heute kommt es laut Prognose in der Früh zu mäßigem und in der Uckermark zu lokal strengem Frost. Zwischen minus zwei Grad in der Elbe-Elster-Niederung und minus sieben Grad in der Uckermark liegen demnach die Höchstwerte. Auch in der kommenden Nacht wartet laut Prognose Frost - bei Tiefsttemperaturen von minus vier bis minus neun Grad.

Dem Wetterbericht nach schneit es in der Nacht zum Mittwoch, am darauffolgenden Tag und in der darauffolgenden Nacht gebietsweise. Daher rechnet der DWD am Mittwoch mit ein bis drei Zentimeter Neuschnee. Im äußersten Nordosten Brandenburgs soll das Thermometer an dem Tag höchstens minus sechs Grad messen - in Berlin um minus zwei Grad und an der Grenze zu Sachsen plus ein Grad. Am Donnerstag steigen die Höchstwerte nach Angaben der Wetterexperten auf ein bis drei Grad.