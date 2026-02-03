Nach ganztägigem Warnstreik läuft der Nahverkehr in mehreren Städten wieder an. Am frühen Morgen rollen nach Angaben der Verkehrsbetriebe wieder Busse und Bahnen.

Leipzig/Magdeburg/Erfurt - Nach dem Warnstreik läuft in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt am Dienstag der Nahverkehr wieder an. So erklärten etwa die Leipziger Verkehrsbetriebe am frühen Morgen auf ihrer Website den Streik für beendet. Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ist die Streikmeldung hingegen von der Website verschwunden und laut der Verbindungsauskunft fahren Trams und Busse wieder.

Andere Verkehrsbetriebe wie in Magdeburg, Chemnitz, Halle oder Erfurt hatten bereits gestern angekündigt, dass Busse und Straßenbahnen am frühen Morgen zwischen 2.30 Uhr und 3.00 Uhr wieder anlaufen werden.

Tarifverhandlungen bei kommunalen Verkehrsunternehmen

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Montag während der laufenden Tarifverhandlungen für den ganzen Tag zu Warnstreiks bei den kommunalen Verkehrsunternehmen aufgerufen. Busse und Straßenbahnen standen in Teilen der drei Länder größtenteils still. Betroffen waren vier Städte in Sachsen, drei Städte und Regionen in Sachsen-Anhalt und elf in Thüringen.