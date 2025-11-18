Noch fällt eine Regen-Schnee-Mischung in Berlin und Brandenburg vom Himmel. Aber ein richtiger Schneeschauer könnte schon bald kommen.

Potsdam/Berlin - In den kommenden Tagen wird es zunehmend winterlich in Berlin und Brandenburg. Der Morgen startet mit leichtem Frost und vereinzelter Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Danach folgt ein regnerischer und bewölkter Tag. Die Temperaturen erreichen maximal 6 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch fällt Regen oder Schneeregen, lokal kann es dabei glatt werden. Es kühlt ab auf 2 bis 0 Grad, in Bodennähe 1 bis minus 2 Grad. Regen und Schneeregen bleiben den Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch erhalten. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 6 Grad.

Ähnlich wird das Wetter in der Nacht zum Donnerstag: Bei bedecktem Himmel fällt eine Regen-Schnee-Mischung. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis minus 1 Grad. Am Donnerstag gibt es vor allem im Nordwesten von Brandenburg die Chance auf winterliches Weiß: Von hier aus ziehen einzelne Schnee- und Graupelschauer auf. Im Südosten bleibt es bei Regen und Schneeregen. Die Temperaturen erreichen maximal 2 bis 4 Grad.