Mitten in der Nacht bricht ein Feuer in einer Lagerhalle in Rheinsberg aus. Starker Rauch entsteht. Noch am Morgen gilt eine Warnmeldung für die Anwohner.

Rheinsberg - Eine Lagerhalle in Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) hat gebrannt. Das Feuer brach in der Nacht zum Dienstag aus, wie die Polizei mitteilte. Noch am Morgen gab es demnach eine starke Rauchentwicklung und die Feuerwehr war weiterhin im Einsatz. Anwohner wurden per Warnmeldung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Noch sei unklar, was das Feuer ausgelöst haben könnte. In der Halle werden den Angaben zufolge Boote gelagert. Verletzte gab es laut Polizei zunächst nicht.