Offenbach - Zu Weihnachten wird es winterlich kalt in Deutschland. Chancen auf Schnee gibt es nur gebietsweise im Süden - und auch dort sind lediglich kleine Mengen zu erwarten.

Homöopathische Schneemengen im Süden

An Heiligabend kann es laut Deutschen Wetterdienst in Offenbach im Süden etwas schneien. „Größtenteils kommen dabei aber nur homöopathische Mengen zusammen. Zumindest reicht es somit im Süden vom Schwarzwald über den Alpenrand bis zum Bayerwald regional für eine angezuckerte Landschaft“, sagt Meteorologe Nico Bauer. „In der Mitte und im Norden bleibt es aber überwiegend niederschlagsfrei.“

Im Norden komme die Sonne zudem bei einem weiterhin lebhaften Ostwind häufiger zum Zuge. Die Temperaturen liegen laut den Prognosen zwischen minus 3 bis plus 2 Grad. Nur entlang des Rheins sind regional bis zu 4 Grad möglich.

„Für alle die in der Nacht auf den Ersten Weihnachtstag unterwegs sind, gilt: sich warm einpacken. Es wird nämlich verbreitet frostig“, so der Experte. In einigen Mittelgebirgslagen werden laut DWD sogar Tiefstwerte um minus 10 Grad erwartet. Aber auch sonst liegen die Werte am Donnerstagmorgen voraussichtlich bei eisigen minus 2 bis minus 8 Grad.

Und wie geht es dann am ersten und zweiten Feiertag weiter?

Tagsüber gebe es vor allem in der großen Nordhälfte viel Sonnenschein. „Optimal also für einen ausgedehnten Winterspaziergang. Allerdings ist dicke Winterkleidung nach wie vor Pflicht“, sagt der Meteorologe. „Denn auch tagsüber schaffen es die Temperaturen häufig nicht über 0 Grad. Vielerorts gibt es Dauerfrost“. Zudem wehe weiterhin ein lebhafter Nordostwind, so dass sich das Wetter noch kälter anfühle. Im Süden zeigen sich laut den Prognosen mehr Wolken am Himmel - gerade vom Bodensee bis zur Donau bleibt es teils auch den ganzen Tag trüb.

Auch am zweiten Weihnachtstag hält das ruhige Winterwetter an. Dann gibt es die besten Sonnenchancen in der Mitte sowie im höheren Bergland. Vom Hochrhein bis zum Bodensee sowie im Nordosten kommt die Sonne dagegen voraussichtlich kaum zum Zuge. Die Temperaturen bleiben dabei winterlich.