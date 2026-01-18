Sonne satt, aber eisige Nächte: In Berlin und Brandenburg bleibt es frostig – und wer früh los will, sollte den Eiskratzer griffbereit haben.

Berlin/Potsdam - Der Winter in Berlin und Brandenburg zeigt sich heute von seiner freundlichen Seite. Am Vormittag liegt die Temperatur vielerorts noch um den Gefrierpunkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auf Nebenstraßen und Gehwegen kann es glatt sein. Im Laufe des Tages lösen sich Nebelfelder auf und es scheint verbreitet die Sonne. Kalte Luft aus Osteuropa sorgt für trockene, oft klare Verhältnisse.

Die Temperaturen erreichen zwischen 1 Grad in der Uckermark und 6 Grad im Süden Brandenburgs, in Berlin um 4 Grad. Der Wind bleibt schwach.

In der Nacht zum Montag wird es den Wetterexperten nach wieder richtig frostig mit bis zu minus 7 Grad. Die neue Woche bleibt ebenfalls trocken und sonnig, aber kalt: Tagsüber werden meist nur null bis 3 Grad erreicht, die Nächte sind mit minus 5 bis minus 9 Grad eisig.