Die neue Urlaubssaison naht: Auf Langeoog werden dafür Hunderte Strandkörbe in der Strandkorbwerkstatt hergerichtet. Strandchef Marc Prochatschek und sein Team haben alle Hände voll zu tun.

Langeoog - Nicht mehr lange, spätestens zu Ostern werden an der Nordseeküste die ersten Urlaubsgäste erwartet. Für die neue Urlaubssaison laufen daher vielerorts zurzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren – wie etwa in der Strandkorbwerkstatt auf der ostfriesischen Insel Langeoog. Dort werden rund 1.250 Strandkörbe in Schuss gebracht. „Dieses Jahr ist Ostern sehr früh“, sagt Strandmeister Marc Prochatschek. „Also das heißt, Ende März, Anfang April kommen die ersten Körbe runter an den Strand.“

Bis dahin ist viel Handarbeit gefragt. Während der Wintermonate werden die Strandmöbel in der Strandkorbwerkstatt durchgecheckt und gereinigt. „Dann kommen die rein zu uns, werden durchgeguckt. Kleinere Reparaturen werden sofort gemacht und wenn es größere Reparaturen sind, kommen die dann in unsere Werkstatt und werden wieder hergerichtet“, sagt Prochatschek.

Welche Vorlieben es bei der Korb-Wahl gibt

Ob Holzteile wechseln oder Seitenbezüge und Tische tauschen, manche Reparaturen fielen aufgrund des rauen Nordseeklimas regelmäßig bei den Strandmöbeln an, sagt der Strandkorb-Doktor. Kaputtgehen könne eigentlich alles. Im Winter arbeitet Prochatschek zusammen mit fünf Kollegen in der Strandkorbwerkstatt. Auch die übrige Strandinfrastruktur, wie zum Beispiel Spielgeräte, richtet das Strandteam für die Urlaubssaison her.

Auf Langeoog gibt es die Strandkörbe in weiß, gelb, grün, blau und rot. Manche Gäste hätten bei der Farbwahl auch Vorlieben, erzählt Prochatschek – zum Beispiel, wenn es ein Korb in den Vereinsfarben des Lieblingsfußballclubs sein soll. Noch mehr komme es vielen aber auf den Standort an. Natürlich wollten die meisten in der ersten Reihe am Wasser sitzen, sagt er.

Die Strandkorbvermietung ist auf Langeoog wie auch an anderen Küstenorten inzwischen digitalisiert. Urlauberinnen und Urlauber können ihren Strandkorb daher schon lange im Voraus über das Internet buchen – auch wenn die Körbe da noch im Lager stehen oder in der Werkstatt sind.