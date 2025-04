Ob am Osterfeuer oder beim Drachensteigen - die Feiertage haben viele Menschen in Berlin und Brandenburg an der frischen Luft verbracht.

Potsdam - Das Osterwochenende endet in Berlin und Brandenburg wechselhaft: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Schauern und Wolken, die Temperaturen sollen bis zu 21 Grad erreichen. In der Nacht zu Dienstag seien örtlich Schauer und Gewitter möglich.

Am Ostersonntag wurden Menschen in Berlin und Brandenburg dafür mit herrlichem Frühlingswetter belohnt - ideal für die Ostereiersuche. Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad lockten in der Hauptstadt zahlreiche Menschen in die Parks und Cafés. Auf dem Drachenberg im Berliner Grunewald spielten Menschen Frisbee, ließen Drachen steigen oder trafen sich zum Picknick. An den Eisdielen gab es Schlagen.

Brücke in Trechwitz für Osterfeuer abgebrannt

In Brandenburg brannten in vielen Ortschaften die Osterfeuer - und das, obwohl wegen hoher Waldbrandgefahr die Feuer lange infrage standen. Durch die hohe Luftfeuchte und leichten Nieselregen in den Vortagen konnten letztlich aber die meisten Osterfeuer brennen. Das wohl bekannteste Feuer fand in Trechwitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark statt. Hier bauten die Veranstalter aus Totholzstämmen eine riesige Brücke und brannten diese am Samstagabend ab. Auch im nächsten Jahr soll in Trechwitz wieder ein aufwendig aufgeschichtetes Bauwerk brennen.

Am Dienstag könnte es gewittern

Bei Sonnenschein suchten auch die Brandenburger über den Ostersonntag die Restaurants und Parks auf. Zahlreiche Gaststättenbetreiber berichteten von zahlreichen Reservierungen. In den Parks der Stiftung Preußische Schlösser herrschte reges Treiben. Im Schlosspark Rheinsberg oder im Potsdamer Park Sanssouci etwa wurden sogar vereinzelt Ostereier gesucht.

Am Dienstag rechnet der DWD ebenfalls mit Gewittern. Es soll wolkig oder stark bewölkt werden und immer wieder regnen. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad. Am Mittwoch soll wieder die Sonne rauskommen, die Temperaturen klettern erneut auf 20 Grad.