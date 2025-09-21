Nach den turbulenten Tagen mit der Entlassung von Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Trainer Jaron Siewert kehrt bei den Füchsen wieder Ruhe ein und die Berliner sind sportlich wieder auf Kurs.

Berlin - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga wieder auf Kurs. Der deutsche Meister gewann am Sonntag vor 8020 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die MT Melsungen mit 30:24 (14:13). Für die Füchse war es der dritte Sieg im fünften Spiel. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit neun und Tobias Gröndahl mit sechs Toren.

Wie schon am Donnerstag in der Champions League gegen Aalborg musste Trainer Nicolej auf das verletzte Trio Nils Lichtlein, Lukas Herburger und Leo Prantner verzichten. Die Partie begann sehr ausgeglichen. Die Füchse boten im Angriff einige sehenswerte Spielzüge und konnten sich so nach sechs Minuten erstmalig mit 6:3 etwas absetzen.

Melsungen in zweiter Hälfte niedergerungen

Anschließend leisteten sich die Gastgeber aber einige Fehlwürfe und Melsungen glich wieder zum 8:8 aus. Dann kam aber die Zeit von Füchse-Keeper Dejan Milosavljev, der in der in der ersten Hälfte zehn starke Paraden zeigte – darunter einen Siebenmeter. So konnten die Berliner – trotz einiger Fehlwürfe – bis zur Pause eine knappe Führung halten.

Aber auch nach dem Seitenwechsel taten sich die Gastgeber gegen die sehr physisch und sehr aufmerksam verteidigenden Melsunger im Angriff schwer. Die Gäste glichen so wieder zum 21:21 aus. Die Füchse blieben aber ruhig und antworteten sofort mit einem 3:0-Lauf. Und dank viel Einsatz und Kampf in der Defensive brachten die Berliner diesen Vorsprung dann auch ins Ziel.