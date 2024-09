Spiele gegen Magdeburg sind für die Füchse Berlin immer ein Highlight. Nun steht fest, wann es in der Adventszeit in der Handball-Bundesliga gegen den Rivalen geht.

Am 2. Advent kommt es zum Top-Duell in der Handball-Bundesliga.

Berlin - Bei den Füchsen Berlin stehen nun weitere wichtige Spieltermine fest. Am 8. Dezember kommt der deutsche Meister SC Magdeburg zur Partie in der Handball-Bundesliga in die Hauptstadt. Anwurf für das Spitzenspiel in der Max-Schmeling-Halle ist am zweiten Advent um 18.00 Uhr, wie die Füchse mitteilten.

Zum Jahresabschluss geht es für das Team von Trainer Jaron Siewert am 26. Dezember (19.00 Uhr) nach Köln zur Partie beim VfL Gummersbach. Noch nicht terminiert wurden die Spieltage 14 bis 16, an denen die Füchse am 11. oder 12. Dezember gegen TBV Lemgo Lippe, bei der SG Flensburg-Handewitt (14. bis 16. Dezember) und gegen Frisch Auf Göppingen (21. bis 24. Dezember) spielen.