Der deutsche Meister startet mit einem standesgemäßen Kantersieg in die Testspielphase. In den nächsten zwei Tagen folgen zwei weitere Testspiele.

Bremerhaven - Die Füchse Berlin haben ihr erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung klar gewonnen. Am Freitagabend siegte der deutsche Meister beim Oberligisten TV Schiffdorf in der Walter-Kolb-Halle in Bremerhaven standesgemäß mit 53:23 (38:10).

Die Füchse befinden sich erst seit Montag wieder im Teamtraining. Schon am Samstag folgt das zweite Testspiel beim Plauer SV (16 Uhr), am Sonntag geht es gegen den BTV Berlin. Das erste Pflichtspiel steigt dann am 23. August im Supercup gegen Pokalsieger THW Kiel.