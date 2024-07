Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin haben ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison problemlos gewonnen. Am Donnerstag gewannen die Berliner beim Fünftligisten HC Vorpommern-Greifswald klar mit 46:26 (24:13). Beste Berliner Werfer vor 550 Zuschauern waren Tim Freihöfer mit acht und Nils Lichtlein mit sieben Toren.

Der Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt musste auf die drei Olympia-Teilnehmer Mathias Gidsel, Lasse Andersson (beide Dänemark) und Max Darj (Schweden) verzichten. Zudem fehlte das noch verletzte Duo Paul Drux und Max Beneke.

Bereits am Samstag treten die Berliner erneut in Mecklenburg-Vorpommern an. Dann beim Bezirksligisten VfL Blau-Weiß Neukloster (16.30 Uhr). Von Montag an bezieht das Team von Trainer Jaron Siewert dann ein sechstägiges Trainingslager im Spreewald.

Am 7. September starten die Füchse mit einem Auswärtsspiel beim ThSV Eisenach in die neue Bundesliga-Saison.