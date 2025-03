Nach Magdeburg treffen die Füchse Berlin in den Playoffs der Champions League in Kielce auf den nächsten europäischen Hochkaräter. Und auch in Polen wird ein kühler Kopf gefragt sein.

Berlin - Fünf Tage nach dem Bundesliga-Coup in Magdeburg wartet auf die Handballer der Füchse Berlin das nächste Topspiel. Am Mittwoch kämpfen die Berliner im Playoff-Hinspiel der Champions League beim polnischen Spitzenclub Industria Kielce um den Einzug ins Viertelfinale (20.45 Uhr/Dyn).

„Das ist die Natur der Dinge, dass am Ende einer Saison Highlight-Spiel nach Highlight-Spiel kommt. Da wird es kein Spiel mehr geben, was nicht diese Bedeutung hat. Und man muss immer wieder das Niveau abrufen“, sagte Trainer Jaron Siewert. Die Füchse beendeten ihre Gruppe auf Platz drei, das Ex-Team von Nationalkeeper Andreas Wolff auf Platz sechs. „Das hat einen schon überrascht, wenn man sie vor der Saison gesehen hat“, sagte Siewert.

Füchse erwarten Hexenkessel

Dennoch ist der Respekt vor den Polen groß – vor allem vor Trainer Talant Dujshebaev. „Talant hat immer etwas, was er gegnerspezifisch reinbringt. Da müssen wir versuchen, das zu antizipieren, was er für uns bereithält“, sagte der Füchse-Trainer. Allerdings hatte Kielce in dieser Saison auch immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen. „Das wird schon spannend, wer dann am Mittwoch auf der Platte stehen wird“, sagte Siewert. Im Gegensatz dazu können die Berliner personell aus dem Vollen schöpfen.

Wie in Magdeburg erwarten die Füchse auch in Kielce wieder einen Hexenkessel. „Das wird schon sehr mächtig und drückend von allen Seiten. Dort sind Champions-League-Spiele das Nonplusultra. Und die werden alles mobilisieren“, warnte Siewert. Deshalb gelte es, einen kühlen Kopf zu bewahren und die „beste Ausgangsposition für das Rückspiel“ zu erkämpfen, sagte der Füchse-Trainer.