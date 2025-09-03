Die Füchse leisten sich überraschend viele Fehlwürfe, verhindern aber den nächsten Rückschlag. Während Vorstand Sport Stefan Kretzschmar in der Halle ist, bleibt Geschäftsführer Bob Hanning daheim.

Göppingen - Einen Tag nachdem Vorstand Sport Stefan Kretzschmar seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte, haben die Füchse Berlin einen Rückschlag in der Handball-Bundesliga verhindern können. Der Titelverteidiger gewann bei Frisch Auf Göppingen mit 32:26 (16:16). Für die Füchse war es der zweite Sieg im zweiten Spiel. Beste Berliner Werfer waren Leo Prantner mit neun Toren und Tim Freihöfer (8).

Der deutsche Meister agierte von Beginn an mit viel Tempo und übernahm auch sofort die Führung. Die Füchse hatten allerdings defensiv einige Probleme und konnten sich zunächst nicht mit mehr als zwei Toren absetzen. Doch sie steigerten sich anschließend in der Abwehr, zudem zeigte Keeper Dejan Milosavljvev einige wichtige Paraden. Nach 23 Minuten zogen die Gäste auf vier Tore weg (15:11).

Milosavljev der starke Rückhalt

Der Vorsprüng hätte noch deutlicher sein können. Aber die Berliner ließen ungewöhnlich viele offene Würfe liegen, scheiterten entweder an Göppingen-Keeper Kristian Saeveras oder am Aluminium. So gaben sie den Vorsprung wieder aus der Hand und kassierten vor der Pause überraschend den Ausgleich.

Die Füchse blieben gegen sehr hart agierende Gastgeber aber weiter unaufgeregt und konnten sich auch nach dem Seitenwechsel weiter auf Milosavljev verlassen, der am Ende auf 17 Paraden kam. Gut 15 Minuten vor dem Ende konnten sich die Gäste wieder auf 25:21 absetzen. Göppingen kämpfte zwar bis zur Schlusssirene, die Füchse brachten den Vorsprung aber am Ende souverän ins Ziel.