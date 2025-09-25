Die Füchse setzen ihren Aufwärtstrend fort und feiern den dritten Sieg in Serie. Phasenweise glänzten die Berliner in Kielce wie in ihrer Meistersaison. Und auf den Welthandballer war Verlass.

Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin haben auch ihr drittes Spiel in der Champions League gewonnen. Der deutsche Meister gewann am Donnerstagabend beim polnischen Vizemeister Industria Kielce nach einer starken ersten Hälfte mit 37:32 (22:15). Die Füchse bleiben damit Tabellenführer der Gruppe A. Beste Berliner Werfer waren der einmal mehr überragende Mathias Gidsel mit 13 und Tobias Gröndahl mit sieben Toren.

Das Team von Trainer Nicolej Krickau war von Beginn an hellwach und übernahm sofort die Führung. Die Deckung stand sehr gut und ließ Kielce kaum zu guten Abschlüssen kommen. Zudem präsentierte sich Keeper Dejan Milosavljev erneut als starker Rückhalt und zeigte, warum Kielce großes Interesse an seiner Verpflichtung hat. Der Serbe hielt auch gleich den ersten Siebenmeter der Gastgeber.

Füchse bleiben in der Schlussphase cool

Mit zunehmender Spielzeit kamen die Füchse immer besser ins Rollen. Schon nach gut elf Minuten konnten sie den Vorsprung auf 10:5 ausbauen. Und die Polen wirkten mehr und mehr überfordert mit dem Tempo der Berliner, die die Partie jetzt dominierten. Nach gerade mal 19 Minuten war die Führung erstmalig zweistellig (18:8).

Allerdings kam Kielce danach besser ins Spiel und nun waren es die Füchse, die sich einige Fehler und Fehlwürfe leisteten. Kurz nach dem Seitenwechsel war der Vorsprung auf fünf Tore geschmolzen (26:21). Den Füchsen gelang es kaum noch, die Gastgeber zu stoppen. Acht Minuten vor Ende waren es dann sogar nur noch drei Tore Unterschied (31:28). Die Füchse gerieten aber nicht in Panik und konnten sich auf Gidsel verlassen. So brachten sie den Sieg ins Ziel.