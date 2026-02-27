Die Niederlage der Füchse Berlin in der Champions League war verkraftbar. Doch ein Bundesliga-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen ist Pflicht. Warum Trainer Krickau von einem Schlüsselspiel spricht.

Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin konnten der ersten Heimniederlage in dieser Champions-League-Saison auch etwas Positives abgewinnen. Zum einen war die direkte Qualifikation zum Viertelfinale bereits vorher fix. Und da auch Konkurrent Aalborg verlor, hat der deutsche Meister den Gruppensieg weiter in eigener Hand. „Wir haben es uns ja verdient, die Möglichkeit zu haben, auch ein Spiel zu verlieren“, sagte Trainer Nicolej Krickau nach der 31:33-Pleite gegen den polnischen Meister Industria Kielce.

Zum anderen nahmen es die Füchse auch als Test für die kommenden Aufgaben. „Es war sehr deutlich, welche Intensität wir ab jetzt erwarten können. Es war wichtig, dass wir davon sehr viel bekommen“, sagte Krickau. Denn zum ersten Mal nach der Europameisterschaftspause wurden die Berliner richtig gefordert. Und „wenn wir diese Intensität auch in den nächsten drei bis vier Monaten zeigen, kommt der Rest auch“, sagte Welthandballer Mathias Gidsel.

Sonntag kommen die Löwen nach Berlin

Und diese Intensität werden sie schon am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen (18.00 Uhr/Dyn) wieder brauchen. „Denn da können wir nicht verlieren. Denn in der Bundesliga haben wir es uns nicht verdient, uns Niederlagen leisten zu können“, sagte Gidsel.

Für Krickau ist das Spiel deshalb „ein absolutes Schlüsselspiel bei unseren Ambitionen, noch die Champions League zu erreichen“. Ausrutscher sind bei der engen Tabellensituation hinter Spitzenreiter SC Magdeburg nicht erlaubt. Gegen die Löwen sei „ein Sieg Pflicht“, sagte Krickau.