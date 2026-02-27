Nach dem Großbrand am Domplatz war die Straße für Autos und Straßenbahnen gesperrt. Jetzt sollen Sperrungen aufgehoben werden - warum sich aber Straßenbahnfahrer noch etwas länger gedulden müssen.

Nach dem Brand am Erfurter Domplatz in der Silvesternacht soll in der kommenden Woche die betroffene Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. (Archivbild)

Erfurt - Erleichterung für Anwohner, Theaterbesucher und mehr: Nach dem Brand an einem historischen Gebäudekomplex am Erfurter Domplatz werden die deshalb bestehenden Verkehrseinschränkungen aufgehoben. Ab Dienstag könnten Autos wieder durch die Domstraße fahren, teilte die Stadtverwaltung mit.

Straßenbahnen der Linie 2 könnten die Strecke wieder regulär ab Mittwoch nutzen, hatten zuvor die Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) bekanntgegeben. Die Straßenbahnen werden aktuell noch umgeleitet. Damit normalisiere sich auch der Betrieb der Linien 4 und 5: So sollen dann die an Schultagen zusätzlich ab Ringelberg fahrenden Bahnen der Linie 4 wieder zu den zuvor gewohnten Zeiten fahren. Genaue Infos finden sich in der Online-Fahrplanauskunft und in der App der EVAG.

Sperrungen wegen Einsturzgefahr

Nach dem Brand in der Silvesternacht galt ein Eckhaus am Domplatz als akut einsturzgefährdet. Die Umgebung einschließlich der Straße und der Straßenbahnschienen wurde abgesperrt. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen und nach einer statischen Begutachtung bestehe keine Gefahr mehr für den öffentlichen Raum. Die Absperrungen könnten entfernt werden, so die Stadtverwaltung.

Für die Lösch- und Sicherungsarbeiten musste auch der Strom in den Oberleitungen der Straßenbahn gekappt werden. Um die Technik wieder zum Laufen zu bringen, brauche es noch etwas Zeit. Deshalb starte der Straßenbahnverkehr dort erst am Mittwoch, erklärte ein EVAG-Sprecher.

Ein über längere Zeit unerkannter Schwelbrand gilt inzwischen als wahrscheinliche Ursache des Feuers am Domplatz. Ein technischer Defekt als Auslöser ist laut Polizei naheliegend.