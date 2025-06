In der Öffentlichkeit geht Handball-Trainer Jaron Siewert oft unter. Dabei ist er der Erfolgsfaktor bei den Füchsen Berlin. Dafür wird der jüngste HBL-Coach nun ausgezeichnet.

Berlin - Zumindest einen Bundesliga-Titel haben die Handballer der Füchse Berlin schon sicher: Jaron Siewert ist von seinen Amtskollegen und den Geschäftsführern der HBL-Clubs zum Trainer der Saison gewählt worden. Der 31-Jährige folgt damit auf Bennet Wiegert vom SC Magdeburg.

Siewert ist der jüngste HBL-Trainer und hat maßgeblichen Anteil am Erfolgslauf der Berliner. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League können die Hauptstädter dieses Jahr noch den Titel holen. „Ich bin wahnsinnig stolz und freue mich tierisch für Jaron, dass er diese Wahl gewonnen hat, aus meiner Sicht mehr als verdient“, äußerte Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

Siewert coacht die Füchse bereits in seiner fünften Saison und ist so etwas wie der Schattenmann bei den Berlinern. Abseits des Rampenlichts tüftelt der introvertierte Handball-Lehrer am Erfolg des Vereins. Wortgewaltige Schlagzeilen sind nicht das Ding des Reinickendorfers.

Norweger wechselt nach Berlin

Siewert schafft es, Stars wie Welthandballer Mathias Gidsel zu Höchstleistungen zu treiben - und Eigengewächse sowie neue Spieler weiterzuentwickeln. Auch Tobias Gröndahl dürfte bald davon profitieren.

Der 24 Jahre alte Norweger kommt vom dänischen Spitzenclub GOG Handbold und schließt nach dem verletzungsbedingten Karriereende von Paul Drux die Lücke im Rückraum. Gröndahl unterzeichnete ein Arbeitspapier bis 2028.

Außerdem gaben die Füchse die Vertragsverlängerung mit dem färingischen Nationalspieler Hakun West av Teigum bekannt. Der Verein bindet den Rechtsaußen, der im Sommer 2023 an die Spree wechselte, bis 2028.