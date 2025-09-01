Eigentlich ist Lasse Ludwig bei den Füchsen nur die Nummer Zwei im Tor. Doch zum Saisonstart avancierte er gleich zweimal zum Matchwinner. Sehr zur Freude von Sportchef Stefan Kretzschmar.

Berlin - Natürlich überzeugte Welthandballer Mathias Gidsel mit zehn Toren beim Bundesliga-Auftakt der Füchse Berlin. Der große Gewinner aber war Keeper Lasse Ludwig, der mit 16 Paraden sein Team auf die Siegerstraße brachte. „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und froh über die Minuten, die ich bekommen habe“, sagte der 22-Jährige nach dem 39:27-Auftaktsieg gegen den Bergischen HC am Sonntagnachmittag.

Ludwig ist bei den Füchsen eigentlich klar die Nummer Zwei hinter Dejan Milosavljev. „Klar ist, dass es schwer wird, sich an Dejan vorbeizuarbeiten, das ist einer der Top-Ten-Torhüter der Welt. Aber er nimmt die Herausforderung an und stellt sich ihr“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. Da Milosavljev gegen den BHC kaum etwas gelang, kam Ludwig schon Mitte der ersten Hälfte und nutzte erneut seine Chance.

Keeper glänzt

Eine Woche zuvor hatte er schon beim Supercup im Siebenmeterwerfen gegen den THW Kiel den entscheidenden Wurf pariert. „Ich versuche immer reinzukommen, meine Leistung zu bringen und bei mir zu bleiben. Und bisher gelingt es mir ganz gut“, sagte er. Für Kretzschmar zahlt sich das Vertrauen, das in das Eigengewächs gesteckt wurde, schon aus. „Das ist der Weg für einen jungen Torhüter sich durchzusetzen. Ich bin sehr happy über seine Entwicklung.“

Vertrag von Milosavljev läuft am Saisonende aus

Und so könnte Ludwig in dieser Saison zur Überraschung der Füchse werden. „Vielleicht ist er dieses Jahr der Spieler, der Tim Freihöfer im letzten Jahr war. Der war damals mega aus dem Sommer gekommen. Und das wäre für uns ein Mega-Add-on, zwei starke Torhüter zu haben“, sagte Trainer Jaron Siewert. Und vielleicht könnte Ludwig sogar zur Nummer Eins bei den Füchsen avancieren. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Der von Milosavljev läuft am Ende der Saison aus und bisher hat der Serbe noch nicht verlängert.

Die nächste Chance zum Beweisen hat Ludwig schon wieder am Mittwoch. Dann geht es für die Füchse in der Bundesliga bei Frisch Auf Göppingen weiter (19.00 Uhr/Dyn).