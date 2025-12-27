Mit Nils Lichtlein, Tim Freihöfer, Matthes Langhoff und Lasse Ludwig setzen die Füchse Berlin weiter auf Handball-Talente aus der eigenen Jugend. Zwei von Ihnen sind bei der EM im Januar dabei.

Berlin - Die deutschen Handball-Nationalspieler Nils Lichtlein, Tim Freihöfer, Matthes Langhoff sowie Keeper Lasse Ludwig spielen auch die nächsten Jahre bei den Füchsen Berlin. Die vier ehemaligen Jugendspieler des Hauptstadt-Clubs haben ihre Verträge vorzeitig bis jeweils 2030 verlängert, wie der deutsche Meister vor dem Spiel gegen Frisch Auf Göppingen mitteilte.

Gemeinsam feierte das Quartett deutsche Jugendmeisterschaften und krönte sich mit den DHB-Talenten 2023 in Berlin zu U21-Weltmeistern. In der vergangenen Saison hatten die jeweils 23 Jahre alten Füchse-Profis entscheidenden Anteil am Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Zwei von vier bei der EM dabei

Auch Bundestrainer Alfred Gislason ist längst auf die Berliner aufmerksam geworden. Spielmacher Lichtlein und Abwehrspezialist Langhoff sind bei der EM vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen dabei. Torhüter Ludwig und Linksaußen Freihöfer hatten den Sprung vom erweiterten 35er-Kader in das endgültige EM-Aufgebot nicht geschafft.

Die vorzeitige Vertragsverlängerung unterstreicht abermals die Philosophie von Vereins-Boss Bob Hanning. Der 57-Jährige setzt auf eine Mannschaft, die nicht nur mit Starspielern wie Dänemarks Welthandballer Mathias Gidsel gespickt ist, sondern auch mit eigenen, aus der Jugend stammenden Talenten.

„Das ist unsere DNA, von unten nach oben auszubilden. Und diese vier Spieler stehen neben Fabian Wiede und Paul Drux wie keine weiteren für diesen Club und die Philosophie. Das Schöne ist, dass die nächste Generation schon wieder an der Tür klopft“, erklärte Hanning.