Mit einem Sieg bei Dinamo Bukarest können die Füchse Berlin in der Champions League schon frühzeitig den direkten Viertelfinal-Einzug perfekt machen. Dafür haben sie insgesamt noch vier Versuche.

Berlin - Nächster Matchball für die Handballer der Füchse Berlin in der Champions League: Mit einem Sieg am Donnerstag beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest (18.45 Uhr/Dyn) kann der deutsche Meister vorzeitig die Viertelfinal-Qualifikation perfekt machen. „Mental ist es wichtig, die Qualifikation zu schaffen. Aber es wird eine große Herausforderung“, sagt Trainer Nicolej Krickau.

Im letzten Spiel der Königsklasse Anfang Dezember verpassten die Füchse ihre erste Chance in Kolstad. Beim Schlusslicht Bukarest soll dies aber nun gelingen. Allerdings sind die Berliner gewarnt, verloren sie dort letzte Saison doch recht deutlich. „Da ist es immer hektisch und laut. Deshalb müssen wir stabil bleiben“, warnte Krickau.

Spielfluss nach EM wieder finden

Deshalb sei für den Dänen auch der Tabellenstand der Rumänen trügerisch. „Sie hatten sehr viele enge Spiele“, sagte er. Wie im Hinspiel in Berlin, als die Füchse im letzten Oktober nur mit viel Dusel 32:31 gewannen. „Aus diesem Spiel müssen wir viel lernen, da hatten wir viel zu wenig Flow“, sagte Krickau.

Genau in diesen Spielfluss wollen die Berliner nach der Europameisterschaftspause aber möglichst schnell wieder kommen. „Wir wollen gerne wieder unser Niveau finden und müssen unser Spiel auch weiterentwickeln“, sagte der Füchse-Trainer. Dies gelang in den ersten Duellen gegen Wetzlar und Stuttgart – trotz zweier Siege – noch nicht so ganz. „Das Spiel in Wetzlar hat uns ein falsches Bild gegeben. Das war zu früh entschieden. Da wussten wir noch nicht so recht, wo wir stehen“, sagte Krickau.

Die frühzeitige Viertelfinal-Qualifikation wäre in diese Entwicklung deshalb sehr wichtig. Zumal die Berliner so die zwei Playoff-Spiele Anfang April auslassen könnten und somit Kräfte schonen könnten. Sollte es in Bukarest nicht klappen, blieben ihnen noch drei weitere Gruppenspiele, um den letzten noch benötigten Sieg zu holen.