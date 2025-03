Julian Nagelsmann kann mit allen 23 Spielern für das Hinspiel gegen Italien in Mailand planen. Bei der finalen Übungseinheit noch in Dortmund ist ein spezieller Besucher dabei.

Mailand - Vor den Augen des noch nicht wieder richtig fitten Torjägers Niclas Füllkrug hat die Fußball-Nationalmannschaft das Abschlusstraining vor dem Nations-League-Viertelfinale gegen Italien absolviert. Der 32 Jahre alte Angreifer von West Ham United flachste dabei in Zivil auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co-Trainer Sandro Wagner.

Füllkrug zählt neben den verletzten Florian Wirtz und Kai Havertz zu den namhaften Ausfällen in der deutschen Offensive. Der Mittelstürmer wird in dieser Saison immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Nur beim 5:0 gegen Ungarn zum Nations-League-Start im vergangenen September war Füllkrug dabei. Im 22. Länderspiel gelang ihm dabei sein 14. Treffer.

Der frühere BVB-Profi Füllkrug war am Dienstag ins Dortmunder Quartier der Nationalelf gekommen. Er war auch beim Teamabend in einem italienischen Lokal dabei. Der Angreifer will unbedingt nochmal ins Nationalteam zurück.

Offensiv-Fixpunkt Musiala, Baumann im Tor

Für die Partien gegen Angstgegner Italien am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand und drei Tage später in Dortmund muss Nagelsmann in der Offensive um den Münchner Fixpunkt Jamal Musiala Ersatzlösungen finden.

Im Tor wird Oliver Baumann stehen. Der Bundestrainer legte sich in Abwesenheit des noch verletzten Marc-André ter Stegen auf den 34 Jahre alten Hoffenheimer als Nummer eins fest. Der Stuttgarter Alexander Nübel hat das Torhüter-Duell verloren. Nagelsmann kann mit allen 23 Akteuren planen. Der DFB-Tross fliegt am Nachmittag von Dortmund nach Mailand.