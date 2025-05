Der Instrumentenbauer, Filmemacher und Filmmusikkomponist Omar Shalash arbeitet in seiner Werkstatt an einer Oud, die auch als orientalische Laute bezeichnet wird.

Halle - In Halle entstehen in einer Werkstatt orientalische Lauten. Der Instrumentenbauer, Filmemacher und Filmmusikkomponist Omar Shalash fertigt diese sogenannten Ouds. Bis zu 250 Stunden arbeite er an einem der Instrumente, für die er sowohl einheimische, aber auch wertvolle exotische Hölzer verwendet.

Der 36-jährige Palästinenser lebt seit 2008 in Deutschland und hat Medienwissenschaft und Musik in Halle studiert, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Den Klang der Ouds mit dem typischen gewölbten Bauch beschreibt er als verträumt, basslastiger und dumpfer als bei anderen Zupfinstrumenten.

Gegenwärtig arbeitet er an zwei Instrumenten, die Intarsien mit alten Gedichten aus Andalusien haben. Sie sollten in einer Ausstellung in einer privaten Galerie in Madrid gezeigt werden, sagte der 36-Jährige.

Das Spielen und Herstellen des aus dem Orient stammenden mittelalterlichen Instrumentes wurde 2022 in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.